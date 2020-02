Madre abbandona figlio | lo lascia in carrozzina e tenta la fuga

Una madre abbandona figlio in carrozzina per le strade di Roma. Subito dopo sale su di un treno e prova a lasciare l’Italia. L’hanno presa così.

Una madre abbandona figlio per poi cercare di fuggire all’estero. La spiacevole vicenda ha avuto luogo a Roma, con la donna che ha lasciato il proprio bambino in strada, lasciandolo in carrozzina.

Poco dopo è salita su di un treno diretto a Monaco di Baviera e partito dalla stazione Termini. Ma gli agenti della Polizia Ferroviaria sono stati in grado di rintracciarla e di trarla in arresto. Il fatto si è verificato nel pomeriggio di giovedì 28 febbraio 2020. Decisive le immagini estrapolate dalle telecamere di sorveglianza del circuito chiuso di sicurezza installate in strada. I filmati registrati non lasciano alcun dubbio. Viene ripreso proprio l’esatto momento in cui la madre abbandona il figlio. Non sono ancora noti i motivi di questo sconsiderato gesto. La improvvida genitrice non ha saputo dare una risposta alle domande degli inquirenti. Le forze dell’ordine hanno quindi provveduto ad identificare questa persona, di giovane età. Si tratta di una 25enne di nazionalità italiana, ospite da tempo di una casa famiglia e che era in compagnia di un’altra figlia, di 3 anni.

Madre abbandona figlio, ora è in manette

La segnalazione era partita da un passante, con la polizia che, attraverso alcuni suoi investigatori, ha presto acquisito le immagini di una telecamera di sicurezza di un negozio nel tratto dove è successo il fatto, in via Principe Amedeo, a pochi passi dalla stazione Termini. Il bambino abbandonato ha solamente un anno. La casa famiglia che ospitava la 25enne aveva contatto telefonicamente la stessa, che era già in viaggio. La donna ha mentito dicendo di stare facendo ritorno a Roma. Invece era sua intenzione proseguire verso nord, ma a Bologna ha trovato la polizia che l’ha arrestata. Nei suoi confronti vige ora l’accusa di abbandono di minore. Il bimbo è invece in cura al Bambin Gesù di Roma, in buono stato di salute.