Chi è Jacopo Ottonello: età, vita privata e carriera del cantante di Amici 2019 giunta alla fase finale del programma di Maria De Filippi.

Jacopo Ottonello nasce a Savona nel 1999. Si diploma alla scuola Sandro Pertini per poi iscriversi successivamente al conservatorio per coltivare la sua passione della musica. Ha un’altra passione, quella per il calcio, visto che gioca come esterno d’attacco nella U.S.D. Qualiano e Valleggia, in prima categoria ed è di proprietà del Savona Calcio. Il giovane ragazzo già lavora ed è impiegato nell’amministrazione di un cimitero riuscendo così a far conciliare le sue passioni al suo impiego. Ora è arrivato il sogno di entrare a far parte della scuola di Amici con il suo inedito che ha riscosso subito il consenso dei professori di canto Anna Pettinelli, Rudi Zerbi e Stash.

Chi è Jacopo Ottonello: vita privata

Attualmente ha una fidanzata, di cui non si conosce l’identità come ha svelato a Signorini: “Ho sempre dato tanto, non ho mai ricevuto niente. Oggi ho trovato una persona, che è la mia ragazza, che mi sta dando determinate emozioni che non avevo mai provato”. Ha due tatuaggi di cui uno molto grande dietro la schiena ed, inoltre, ama il mare da quando era piccolo. Sul suo profilo Instagram è molto seguito visto che può vantare circa 49mila followers sul social network. Ha imitato anche Justin Bieber suonando la chitarra coperto soltanto da quest’ultima. Ha una sorella di nome Giorgia e un amico del cuore che si chiama Francesco Berruti.