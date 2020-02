Giulia De Lellis e Andrea Iannone: è crisi di coppia? – VIDEO

Sarebbe in corso una crisi di coppia tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone, lo riporta il settimanale Spy: cosa sarebbe successo tra i due.

Quella composta da Giulia De Lellis e Andrea Iannone è una delle coppie più chiacchierate degli ultimi mesi. L’influencer ex di Andrea Damante sembra molto serena affianco al suo fidanzato Andrea Iannone.

Proprio sullo sport praticato dal suo uomo, il motociclismo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha spiegato tempo fa di avere un po’ di paura. Adesso però emerge un gossip incredibile che parla di crisi nella coppia.

A riportare quanto accaduto è il settimanale Spy che racconta un gossip che si sarebbe verificato durante la Milano Fashion Week. Ecco cosa scrive la rivista di gossip: “Improvvisamente, durante quei giorni, sempre Iannone, mentre la sua fidanzata saltellava da un evento all’altro, è stato visto nel suo locale di riferimento, felice e sereno con amici e amiche, tra festeggiamenti e sorrisi elargiti ai presenti e, soprattutto, secondo le nostre testimonianze, sorrisi ben indirizzati verso una singola ragazza che non era Giulia. Questo accadeva precisamente il 22 e 23 febbraio”. Appena qualche giorno dopo, ecco Andrea Iannone condividere sul suo account Instagram dei video in cui è in compagnia di Matilde e Penelope, le nipotine di Giulia De Lellis. Il modo migliore per smentire la presunta crisi di coppia?