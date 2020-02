Giovanna Abate, da Giulio Raselli al nuovo amore: le confessioni

Torna a parlare del suo passato Giovanna Abate, ma pensa già al futuro per innamorarsi nuovamente: tutte le sue confessione al magazine di Uomini e Donne

Giovanna Abate si è confessata ai microfoni del Magazine del programma parlando della scelta di Giulio Raselli per Giulia D’Urso. La coppia sembra molto affiatata con numerosi video e filmati pubblicati sui propri profili ufficiali. La stessa Giovanna ha svelato di non essere più gelosa della coppia, ormai si è abituata: “Ho provato a limare alcuni aspetti della mia personalità per fare andare bene le cose con lui, ma se non ci sono riuscita probabilmente è perché non ho trovato di fronte a me la persona giusta. Arriverà quel qualcuno capace di farlo accadere spontaneamente, senza che io neppure me ne accorga”. Poi ha aggiunto: “Non ho rimpianti: oggi mi sento più risoluta e più consapevole di chi voglio avere al mio fianco per stare bene”.

Giovanna Abate, le novità amorose

Così la stessa Giovanna è tornata nel programma di Uomini e Donne come tronista per trovare finalmente l’amore. Ha parlato, anche del suo rapporto con la collega Sara Shaimi: “Credo che Sara sia una ragazza molto euforica, diversa da me”. Le due discuteranno animatamente in studio. Infine, la stessa tronista vuole far breccia nel cuore di qualcuno, che riesca a capire la sua pesantezza definendola come “un segno di interesse e volontà di capire le cose”.