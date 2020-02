Conosciamo meglio la storia di Gaia Gozzi: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della concorrente di Amici 2019-2020

Gaia Gozzi nasce a Gustalla, un paesino in provincia di Reggio Emilia nel 1997. La madre ha origine brasiliane, mentre il padre è italiano e produce biciclette old style dal nome Abici. Gaia si appassiona alla musica grazie proprio alla mamma e si classifica al secondo posto all’edizione di X Factor del 2016. Successivamente pubblica diversi album come New Dawns, ottenendo il Disco D’Oro, e Fotogramas nel 2017. Poi arriva un momento di flessione e così ci prova nuovamente entrando ad Amici 2019-2020. Su Youtube è possibile ascoltare le sue esibizioni:

Gaia Gozzi chi è: vita privata

Attualmente la ragazza non è fidanzata, ma in passato ha avuto una lunga ed importante storia d’amore con un ragazzo di nome Giorgio. Inoltre, ha un account Instagram che può vantare circa 231mila follower visto che è da tempo molto seguita sui social.