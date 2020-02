Chi è Francesco Bertoli: età, fidanzata, vita privata, carriera del cantante di Amici 2019 già noto per aver rifiutato clamorosamente l’ingresso ad X-Factor.

Il giovane cantante, 23 anni, nasce in provincia di Milano. Si appassiona alla musica e al canto prendendo lezioni e iniziando a suonare il pianoforte appassionandosi al Beatbox. Si accosta al Rock e al Soul passando dal Blues al R&B, cantando così soprattutto in lingua inglese. Successivamente entra a far parte della band Jarvis, con la quale nel 2015 vince il premio MTV New Generation Award. La band viene scelta per partecipare ad X Factor, ma poi per problemi dell’ultimo secondo rinunciano alla partecipazione con la sostituzione dei Soul System, che vinsero poi quell’edizione. Soltanto nel 2018 è iniziata la sua carriera da solita con la produzione di diversi brani inediti. Avrebbe dovuto pubblicare il suo primo EP, Eri una Festa, ma poi l’uscita dell’album è saltata. Ha pubblicato il suo primo singolo, La Mia Città, prima così della sua partecipazione ad Amici 2019.

Chi è Francesco Bertoli: vita privata

Sul suo profilo Instagram è molto seguito visto che può vantare circa 43mila followers. Della sua sfera sentimentale si conosce ben poco visto che è un tipo molto riservato con soltanto sei post pubblicati.