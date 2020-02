Fabrizio Pulvirenti: il medico guarito da Ebola e il Coronavirus – VIDEO

Il medico italiano guarito da Ebola 5 anni fa, Fabrizio Pulvirenti: la sua storia e il suo giudizio sul Coronavirus, le sue rassicurazioni.

La vicenda di Fabrizio Pulvirenti è davvero straordinaria: medico di Emergency volontario in Sierra Leone, a novembre 2014, l’ong di cui fa parte annuncia che questi ha contratto il virus Ebola. Iniziano per lui mesi di calvario.

Cinque anni dopo, il medico nei giorni scorsi è tornato a parlare, intervenendo sull’epidemia di Coronavirus, che ha colpito in modo particolare il nostro Paese.

Parla Fabrizio Pulvirenti: le rassicurazioni su Coronavirus

La sua vicenda da “paziente zero” però è del tutto diversa da quella dei malati attuali di Coronavirus e ci tiene a precisarlo: “Il mio è stato un isolamento coatto e ospedaliero, decisamente diverso da quello dei pazienti che hanno contratto il Coronavirus nelle ultime settimane. Nel mio caso, per Ebola, il rischio mortalità era al 50%, qui si parla di meno del 2%”. Fabrizio Pulvirenti non ha dubbi: “Da queste malattie si può guarire. In questo caso, secondo me, si tratta di un’emergenza sanitaria enfatizzata dai media”.

Invece, il medico di Emergency ha rischiato grosso: le immagini di Fabrizio Pulvirenti che rientra in Italia trasferito dentro una bolla di plastica completamente isolata fecero il giro del mondo. Il medico resta 39 giorni nel reparto di alto isolamento dello Spallanzani sottoposto a terapie di supporto, sieri e 4 diversi farmaci sperimentali. Si temette per la sua vita, quando venne trasportato in rianimazione. Alla fine, il 2 gennaio 2015, viene annunciato che è completamente guarito.