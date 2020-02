Fabrizio Corona, scontro fisico con il figlio Carlos: ecco il video

Fabrizio Corona diverte i suoi fan su Instagram postando un video in cui mostra un duello calcistico casalingo con il figlio Carlos.

In questi anni Fabrizio Corona ha cercato di creare un bel rapporto con il figlio Carlos nonostante le sue disavventure. L’affetto per la sua progenie l’ex re dei paparazzi lo ha dimostrato sia a parole che con i gesti e nelle scorse ore ha voluto regalare ai fan uno spaccato della loro vita casalinga e del loro rapporto. Corona, infatti, ha pubblicato un breve video riguardante un momento di “scontro fisico” con il figlio.

Nel filmato si vede Fabrizio spalle al muro mentre difende con il corpo il possesso del pallone da calcio. Carlos, in veste di difensore, cerca di opporsi al padre e togliergli il possesso della sfera. Ogni qual volta Corona senior prova a passare, il figlio lo blocca rimandandolo in posizione difensiva. Carlos in realtà riesce anche a sottrarre il possesso della sfera al padre, ma questo con esperienza lo riconquista. Una bella scena padre figlio che la community di Instagram ha commentato favorevolmente.

Fabrizio Corona, il duello calcistico lo vince Carlos

Visualizza questo post su Instagram SCONTRO TRA TITANI. SCONTRO TRA CORONA. @carlosmariacoronathereal #nopasanada Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: 27 Feb 2020 alle ore 1:06 PST



Dal video è evidente che lo scontro calcistico va tutto in favore del più giovane dei Corona. Gli utenti Instagram, infatti, non mancano di farlo notare e di fare i complimenti ed il tifo per il ragazzo: “Niente ha vinto tuo figlio. Tu hai barato. Non si spingeeeeeee”, scrive un utente. Altri sottolineano anche la buona guardia del giovane Carlos: “@fabriziocoronareal è falloso! Carlos diglielo #nopasanada”. Poi c’è chi si limita a notare che la scena padre figlio è davvero tenera: “Che bella scena…finalmente per tuo figlio…davvero carini insieme”.