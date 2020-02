Europa League, sorteggio: le avversarie di Roma e Inter

Superati i sedicesimi di Europa League, Roma e Inter conosceranno i propri avversari agli ottavi al sorteggio di Nyon: da evitare Manchester e derby.

La Roma ieri ha passato il turno con una gara accorta e grazie ad un gol del ritrovato Justin Kluivert. L’olandese ha pareggiato la rete del vantaggio di Johnatan David dopo soli 4′, permettendo ai giallorossi di gestire il vantaggio di una rete conquistato a Roma. Per l’Inter la pratica Ludogorets è stata decisamente più semplice da sbrigare. Conte ha fatto ampio uso del turnover, saggiando lo stato di salute di due pedine importanti come Sanchez e Eriksen, uomini che possono risultare un’arma in più sia a partita in corso che dal primo minuto.

L’Inter ieri presentava solo due titolari su undici: Barella e Lukaku. Il nazionale azzurro ha mostrato segnali incoraggianti di ripresa dopo l’infortunio, mentre il belga ha messo a segno la sua 23a rete stagionale. Insomma tutto bene, anche in vista dell’imminente impegno di campionato contro la Juventus, uno scontro che potrebbe riaprire definitivamente il discorso scudetto e portare ad una crisi a Torino.

Europa League, il sorteggio: chi bisogna evitare

Oggi alle 13 si tiene il sorteggio per gli accoppiamenti degli ottavi di finale della competizione europea. A differenza di quanto accaduto per i sedicesimi, questa volta non ci saranno teste di serie e soprattutto non c’è il divieto di scontro tra squadre della stessa nazione. Per Inter e Roma, dunque, diventa fondamentale evitare il derby, sia perché s’incontrerebbe una squadra di livello, sia perché in questo modo una delle due italiane rimaste sarebbe sicuramente eliminata.

Per quanto riguarda le avversarie estere che preoccupano maggiormente, il nemico pubblico numero 1 è il Manchester United. I “Red Devils” vengono dall’ennesima stagione poco esaltante, ma sono una squadra ricca di potenziale ed hanno un certo feeling con le competizioni europee, inoltre i 16esimi con il Bruges hanno mostrato uno stato di forma invidiabile. Da temere anche il Bayer Leverkusen del gioiellino tedesco Kai Haverts e il sempre insidioso Siviglia di Suso.

Le avversarie di Roma e Inter:

