Coronavirus, il tutorial di Barbara d’Urso diventa un tormentone – VIDEO

A Pomeriggio 5 Barbara d’Urso è scesa in prima linea per la prevenzione del Coronavirus, confezionando un tutorial su come lavarsi le mani.

In tempi di Coronavirus si consiglia caldamente – ormai tutti dovrebbero saperlo – di lavarsi spesso le mani onde minimizzare il rischio di contagio. La novità è che a ricordarcelo è nientemeno che Barbara d’Urso, con un personale tutorial che spiega come eseguire al meglio l’operazione. Nello specifico, la conduttrice di Pomeriggio 5 consiglia di lavare le mani con acqua e sapone, ponendo particolare attenzione tra gli spazi delle dita, sotto le unghie e sui palmi della mano.

Come lavarsi le mani: a lezione da Barbara d’Urso

Il tutorial di Barbara d’Urso ha subito fatto il boom di visualizzazioni, like e condivisioni, diventando virale sul web e sconfinando, come spesso accade in questi casi (e con buona pace dei nobili intenti), nel trash. L’ultima trovata del popolo di Internet è il Gioca Jouer sulle note del tutorial!

C’è da dire che non è la prima volta che Barbara d’Urso “ci mette la faccia”, come sul dirsi, dando consigli per combattere la psicosi dovuta dall’allarme Coronavirus. Di recente ha tra l’altro lanciato un messaggio anti-razzista e di solidarietà nei confronti della comunità cinese.

“Abbiamo fatto un giro a Milano, in via Paolo Sarpi, dove ci sono moltissimi negozi e ristoranti gestiti da cinesi, la cosiddetta Chinatown – ha detto Barbara d’Urso -. La cosa drammatica è che si è instaurata una vera e propria psicosi. I ristoranti cinesi sono vuoti, penalizzando famiglie e famiglie. Bisogna assolutamente eliminare questa psicosi: il coronavirus non si trasmette con il cibo”.

“Lo ha fatto anni fa quando c’era l’influenza aviaria Lamberto Sposini, l’ha fatto Corrado Formigli mangiando un involtino primavera: voglio farlo pure io, voglio dare un segno e mangiare il biscotto della fortuna, vi invito ad andare nei ristoranti cinesi”, ha concluso.

