Emergenza Coronavirus a Lodi: “51 ricoveri gravi, 17 in terapia intensiva”. Ha parlato della delicatissima situazione il Presidente della Regione Lombardia Fontana.

“Purtroppo questa notte è scoppiata un’altra emergenza a Lodi», ha spiegato stamattina all’Aria che tira su La7 il Presidente Fontana. «A Lodi improvvisamente nel pomeriggio di ieri c’è stata un affollamento di ricoveri: 51 ricoveri gravi di cui 17 in terapia intensiva”.

Il problema ovviamente è che l’Ospedale di Lodi “non ha un numero sufficiente di camere di terapia intensiva per cui sono stati trasferiti in altre terapie intensive della Regione”.

Coronavirus, isolato il ceppo italiano all’Ospedale Sacco

I ricercatori dell’Ospedale Sacco di Milano hanno finalmente isolato il ceppo italiano del coronavirus: ad annunciarlo è il professor Massimo Galli, direttore dell’Istituto di Scienze biomediche, illustrando i risultati del lavoro di ricerca che procede senza sosta da domenica. La squadra, coordinata dalla professoressa Claudia Balotta, è composta dalle ricercatrici Alessia Loi, Annalisa Bergna e Arianna Gabrieli, unitamente al collega polacco Maciej Tarkowski e al professor Gianguglielmo Zehender.

“Abbiamo isolato il virus di 4 pazienti di Codogno”, spiega il professor Galli sottolineando che “siamo riusciti a isolare virus autoctoni, molto simili tra loro ma con le differenze legate allo sviluppo in ogni singolo paziente”. L’importante scoperta consentirà ai ricercatori di “seguire le sequenze molecolari e tracciare ogni singolo virus per capire cos’è successo, come ha fatto a circolare e in quanto tempo”. Lo step successivo prevede lo sviluppo di anticorpi e, quindi, di vaccini e di cure da parte dei laboratori farmaceutici.

