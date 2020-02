Coronavirus, evacuata la Diamond Princess: chi è negativo al test torna a casa – VIDEO

Buone notizie dal Giappone per i passeggeri della Diamond Princess: dopo 3 settimane di quarantena peri contagi di coronavirus la nave da crociera è stata evacuata.

I 2.800 turisti rimasti bloccati all’interno della Diamond Princess a causa dei casi di contagio di coronavirus (700 persone) possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Il Governo nipponico infatti ha dato il via libera all’evacuazione della nave da crociera e le persone che non hanno presentato sintomi in queste settimana possono finalmente fare ritorno alle proprie case.

I primi contagi sono stati riscontrati durante la navigazione, dei 3.500 passeggeri ben 700 sono stati affetti dal virus ed in 4 sono morti. Intanto dalla Cina comunicano che nelle scorse ore il numero di contagi si è ridotto al minimo da quando è scoppiata l’epidemia. Non desta eccessive preoccupazioni nemmeno il caso di recidiva presentatosi ieri. Gli esperti infatti spiegano che come in ogni influenza c’è la possibilità di una ricaduta.

