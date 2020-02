Coronavirus e birra Corona | c’è chi crede che berla faccia ammalare

Il nesso Coronavirus birra Corona è uno dei meme più gettonati del momento sul web. Ma alcuni sono convinti che la cosa corrisponda a verità.

Succede anche questo. E principalmente per colpa di un utilizzo fin troppo alla leggera dei moderni strumenti di comunicazione, web in testa.

Capita infatti che al mondo ci sia chi crede che bere birra Corona possa esporre al rischio di infettarsi con il Coronavirus. E che l’azienda che produce la bibita messicana – la Constellation Brands Inc- abbia dovuto addirittura diffondere un comunicato ufficiale per smentire la cosa. Sui social network stanno circolando in queste settimane diversi fotomontaggi, meme e giochi di parole che scherzano sulla somiglianza tra ‘Corona’ e ‘Coronavirus’. Ma la percezione delle cose a quanto pare è diversa per alcuni individui. I quali, fraintendendo la cosa, adesso credono sul serio che bere birra appartenente a questo marchio possa fare ammalare con il Covid-19.

Coronavirus birra Corona, addirittura c’è voluto una smentita al telegiornale

A farne le spese ora è l’azienda produttrice, che ha registrato un danno economico e di immagine evidente e che è quotata in Borsa. Dove il riscontro negativo è evidente, con un sonoro -8%. Il paragone tra le vendite dei propri prodotti e gli introiti relativi fa segnare un segno negativo rispetto agli andamenti passati. La sindrome da Coronavirus ha portato in molti a compiere delle ricerche sul web del tipo “Coronavirus birra Corona”, “Virus Birra Corona”, “Beer virus” o “Corona beer virus”. Ci sono anche apposite scenette riprese in foto, con bottiglie di Corona con le mascherine oppure isolate rispetto alle bottiglie di birra di altre marche. E addirittura anche dei telegiornali ed altri organi di stampa ufficiale hanno dovuto precisare come non ci sia alcun nesso tra la malattia e la bibita.

