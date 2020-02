Coronavirus, il bilancio sale: 21 morti e 821 contagiati

Il bilancio sugli infettati dal Coronavirus sale a 21 morti e 821 contagiati, l’origine dell’epidemia si colloca tra metà ottobre e metà novembre. Aumentano i contagi ma anche i guariti.

Sono 821 i casi positivi al Coronavirus, 46 i guariti e 21 i deceduti. I dati aggiornati sono forniti da Angelo Borrelli, capo della protezione civile. “La metà dei contagiati non ha sintomi“. 412 sono infatti gli asintomatici o con sintomi lievi, in isolamento domiciliare e 345 quelli ricoverati in ospedale, con 64 in terapia intensiva.

“Tra i deceduti di oggi ci sono due ultraottantenni e una donna di 77 anni e non sono deceduti per il Coronavirus, ne è solo una conseguenza“, queste le parole di Borrelli. In Lombardia è scoppiata un’altra emergenza a Lodi, ieri ci sono stati 51 ricoveri gravi, di cui 17 in terapia intensiva. Il presidente della Lombardia Attilio Fontana all’Aria che tira ha parlato di Coronavirus: “Se si ridesse di meno della mascherina e si guardasse il problema più attentamente credo che sarebbe saggio“. Sono 531 i contagiati positivi al Coronavirus in Lombardia, di cui 235 ricoverati e 85 in terapia intensiva. 125 positivi in più rispetto a ieri. Nell’insieme, però, dice l’assessore al Welfare Giulio Gallera, “il 75% di coloro che fa il tampone è negativo, l’11% positivo e il 14% da processare“.

“Ogni persona trasmette il virus a due persone: se la diffusione si estende gli ospedali andranno in crisi. Le misure attivate ad oggi sono valide perché permettono di contenere il ‘virus’. Solo con un periodo di 14 giorni possiamo capire se la diffusione passa da uno-due a uno-uno“, queste le parole dell’assessore. In Umbria sono stati riscontrati due casi d’importazione di infezione da Coronavirus, così comunica la direzione regionale alla sanità. Stasera alle 19:30 ci sarà un Consiglio dei ministri, sul tavolo un provvedimento per il contrasto agli effetti economici del Coronavirus. In mattina, il ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, aveva parlato di un provvedimento del governo a favore delle zone rosse da predisporre in serata.

“Dobbiamo ancora capire molte cose. E’ mia convinzione personale che questa epidemia nel nostro Paese non sia recentissima e che questo virus abbia circolato qualche settimana prima dei primi casi conclamati“, così annuncia il professor Massimo Galli, direttore dell’Istituto di Scienze biomediche dell’Ospedale Sacco di Milano, dove ieri è stato isolato il ceppo italiano. L’origine dell’epidemia da SARS-CoV-2 può essere collocata tra la seconda metà di ottobre e la prima metà di novembre 2019.

