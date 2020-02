Caterina Balivo, il messaggio per il Coronavirus a Milano commuove tutti

Caterina Balivo ha voluto condividere con i propri contatti un messaggio sul coronavirus, invitando gli italiani a non farsi paralizzare dalla paura.

La paura è stata l’emozione che ha caratterizzato l’ultima settimana in Italia. Alcune persone hanno cominciato a temere che il coronavirus potesse tramutarsi in una pandemia letale, la causa dell’estinzione dell’umanità. Da qui sono nate psicosi collettive che hanno condotto a svaligiare i supermercati, acquistare disinfettanti e mascherine anche senza la necessità di farlo. E’ stato necessario un intervento degli esperti per fare calmare le acque, fare capire a tutti che il Covid-19 è sì altamente infettivo (si diffonde rapidamente), ma non è altrettanto letale.

Far passare questo messaggio è importante affinché si riprenda a vivere una vita normale, non condizionata da una paura non giustificata dalla portata dell’emergenza sanitaria. Una paralisi, infatti, ha effetti devastanti sull’economia, sulla società e sul benessere psicofisico di tutta la popolazione. Andare avanti e ripartire dev’essere un imperativo, lo sa anche Caterina Balivo che in queste ore ha condiviso proprio questo messaggio sul proprio profilo Instagram.

Caterina Balivo: “Milano non si ferma”

La conduttrice campana ha deciso di condividere il messaggio distensivo del primo cittadino di Milano Beppe Sala. Una serie di immagini e di frasi incoraggianti che hanno lo scopo di spronare la popolazione ad uscire dall’impasse di questi giorni. Accanto al video ha poi aggiunto un pensiero personale: “Milano è la città che mi ha dato l’amore, una famiglia, dove ho partorito in uno degli ospedali fiore all’occhiello d’Italia.

Milano è la città che mi ha permesso di conoscere cose nuove e mi ha insegnato che tutto può succedere. Una delle città migliori al mondo si deve rialzare”.