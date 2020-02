Baloji, chi è il rapper belga: carriera, curiosità e vita privata

Carriera, curiosità e vita privata del rapper belga Baloji: chi è l’artista di origini congolesi, dagli esordi alla lettera della madre.

Classe 1978, Baloji è un rapper belga di origine congolese. Conosciuto come MC Balo nel gruppo hip hop Starflam, ha continuato come artista solista a partire dal 2004.

Nato fuori dal matrimonio da padre belga e madre congolese, si è trasferito in Belgio con suo padre per vivere a Ostenda, perdendo ogni contatto con sua madre. Non ha mai avuto un buon rapporto col genitore e decise di scappare di casa.

Chi è il rapper belga Baloji: gli esordi e la carriera da solista

Tra piccoli problemi con la giustizia e vita di strada, ha coltivato la sua passione per il rap e la danza sin da giovanissimo. Insieme ai suoi amici, ha fondato la band hip-hop Starflam all’età di 15 anni. L’album omonimo della band nel 1998 è stato Starflam e l’album successivo Survivant pubblicato su etichetta Capitol / EMI. La band ha un successo enorme non solo in Belgio. Nel 2003, la band realizza ancora un altro album in studio Donne moi de l’amour. Poi Baloji sceglie di abbandonare il gruppo e in un primo momento anche la musica.

Dopo che Baloji ha scoperto una lettera di sua madre che non vedeva dal 1981, e dopo aver vinto un concorso di poesia a Parigi, in Francia, ha deciso di tornare alla musica nel 2006 come artista solista. Il suo album da solista di debutto nel 2008, intitolato Hotel Impala, è stato un album autobiografico sulla sua vita. Il disco – che contiene anche una lettera di risposta alla madre – ha ottenuto il premio Brassens per i parolieri. Soprattutto ha lanciato la sua carriera da solista e oggi Baloji è uno dei rapper più noti anche in Africa, suo continente di origine.