Antonella Elia e Valeria Marini: il primo scontro in TV nel 2012

Antonella Elia e Valeria Marini si sono scontrate più e più volte. L’ultimo è avvenuto al Grande Fratello Vip, dove la Valeria nazionale ha chiesto la squalificazione di Antonella dopo che il loro scontro è diventato fisico.

Antonella Elia e Valeria Marini non hanno mai avuto un ottimo rapporto. Ultimamente il loro rapporto è degenerato quando, nell’episodio di ieri del Grande Fratello Vip, Antonella ha spinto Valeria dopo una discussione. Valeria chiede assolutamente la squalifica di Antonella, con la quale non è mai andata d’accordo.

Leggi anche -> Grande Fratello Vip, rissa tra Antonella Elia e Valeria Marini: “E’ impazzita”

Ma le liti tra Antonella e Valeria sono iniziate nel lontano 2012, quando su Rai Due hanno organizzato un’unica edizione de L’Isola dei Famosi All Star: tra gli ex naufraghi anche la Elia e la Marini. Durante, però, il trentanovesimo giorno sull’Isola, le due litigarono furiosamente. Antonella voleva spodestare Valeria dal suo ruolo di capo gruppo. La Elia ammetteva apertamente di essere contro la Marini, soprattutto per come la bionda nazionale aveva scelto di dividere il cibo tra i naufraghi. Quelle di Antonella volevano essere delle provocazioni, ma la discussione era diventata davvero accesa.

Leggi anche -> Grande Fratello Vip, l’amara confessione di Valeria Marini | VIDEO

Oggi, le due showgirl non hanno ancora superato i loro dissapori, che le hanno portate a scontrarsi nella casa del Grande Fratello Vip. Antonella accusa nuovamente Valeria di voler comandare e capeggiare sugli altri, ancora le dice di essere pesante. Valeria replica dicendole che è una persona negativa che non è amica delle donne. Ma Antonella non ci sta e la spinge, causando l’ira della Marini: “Ha oltraggiato il regolamento che dice di non mettere le mani addosso a una persona. Mi ha fatto male, se avesse avuto le unghie mi avrebbe bucato lo sterno. E cosa ha detto? ‘Non ti ho fatto niente perché sei tutta plastica’. Ma si rende conto delle cose che dice?“. Questa sera andrà in onda un nuovo episodio del GF Vip e, sicuramente, ci sarà un confronto tra le due davanti al conduttore Alfonso Signorini.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!