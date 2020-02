Antonella Elia: è finita con Pietro Delle Piane – VIDEO

Clamorosa novità dall’interno della Casa del Grande Fratello Vip, Antonella Elia crede al gossip: è finita con Pietro Delle Piane.

Chi immaginava di vederla all’altare dovrà attendere: la showgirl Antonella Elia ha detto basta al suo fidanzato Pietro Delle Piane, con cui appunto si parlava di nozze.

Leggi anche –> Antonella Elia a nozze: chi è il fidanzato Pietro – VIDEO

L’ex valletta di Mike Bongiorno è stata tradita dal fidanzato mentre si trovava all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. L’uomo sarebbe infatti stato paparazzato in compagnia di una misteriosa donna.

Leggi anche –> Antonella Elia, il fidanzato Pietro l’ha tradita: beccato con un’altra

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Lui nega tutto, ma a quanto pare la showgirl si fida del gossip e confida agli altri inquilini della Casa: “Ho deciso di lasciare Pietro. Per sicurezza lo lascio, poi si vedrà. Quando esco rifletto, intanto mi avvantaggio. Purtroppo è finita”. L’attore si è detto convinto che la showgirl avrebbe atteso di uscire dal reality per risolvere la questione: “Conoscendo Antonella non ci lasceremo in tv. Secondo me questa è una richiesta d’aiuto. E’ una provocazione perché vorrebbe che io tornassi nella Casa. Oppure è finito l’amore da parte sua, può succedere anche questo”.