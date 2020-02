Uomini e Donne anticipazioni | Tina sfidata da una signora del pubblico

Uomini e Donne anticipazioni: lacrime e risate nella puntata del 27 febbraio 2020. Cosa accadrà. Tra i punti salienti le schermaglie della Cipollari con una spettatrice.

A ‘Uomini e Donne‘ le anticipazioni della puntata che andrà in onda oggi, giovedì 27 febbraio 2020, riferiscono di una serie di colpi di scena. Alcuni attesi, altri inaspettati, e tutti oscillanti tra l’isteria ed il divertimento.

Anzitutto ecco spiccare le vicende di Valentina M. e Massimiliano, che stanno vivendo una crisi evidente. Lei in particolare sembra molto irrequieta, una vera anima in pena. Lui è dell’idea di vedere anche altre donne, e sembra non tenere a questo rapporto quanto Valentina, che invece si ritiene impegnata. Per lei sarà una delusione. A prendere le difese di quest’ultima sono in diversi, a cominciare da Tina Cipollari. Alla fine vedremo Valentina scoppiare in un pianto di forte frustrazione per questa situazione.

Uomini e Donne anticipazioni, risate garantite al Trono Over

Le vicende di Michele e di Barbara De Santi invece vedono la donna confessare di non sentirsi abbastanza desiderata da parte di lui, nonostante i due si conoscano da relativamente poco. “Qualche problema c’è”. Ma Barbara riceve l’attacco di una donna presente tra il pubblico in studio, al quale però non replica. Ci penserà Michele stesso però a difenderla, e l’anonima contestatrice dovrà affrontare pure il vulcano Tina Cipollari. Infine, per quanto riguarda il Trono Over, le anticipazioni di ‘Uomini e Donne’ promettono risate e divertimento. La protagonista in questo senso sarà Antonella, che da pochi giorni ha intrapreso un nuovo rapporto con un nuovo cavaliere. E qui il pubblico in studio dimostrerà divertito di apprezzare molto, complici le rivelazioni che farà lei.

