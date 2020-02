Uomini e Donne Trono Over: Valentina si infuria e lancia sedie

A Uomini e Donne Trono Over, il programma condotto da Maria De Filippi, sono volate letteralmente delle sedie. Valentina M. si è infuriata e non è riuscita a contenere la rabbia.

La puntata andata in onda ieri di Uomini e Donne del Trono over si è conclusa in maniera piuttosto interessante. La relazione tra Valentina Mangini e Massimiliano si è interrotta. Massimiliano ha dichiarato di voler conoscere altre donne, anche se la storia con Valentina sembrava procedere bene. Massimiliano però non ha ceduto all’ultimatum della dama su una loro esclusiva. Lei è sembrata sconvolta dal fatto che, nonostante come stava andando la relazione, lui non abbia voluto concederle l’uscita.

Leggi anche -> Uomini e Donne anticipazioni | Tina sfidata da una signora del pubblico

Valentina ha trovato come suoi sostenitori Armando Incarnato e Roberta Di Padua, che sono rimasti stupiti dalla scelta di Massimiliano. Anche la sua omonima Valentina Autiero le ha consigliato di alzarsi e lasciare l’uomo nello studio da solo. Valentina ha seguito il consiglio, si è alzata ma, accecata dalla rabbia, ha ribaltato la sedia a terra mandando al diavolo Massimiliano e facendo proprio volare le sedie a Uomini e Donne. Massimiliano, messo alle strette, ha detto di voler mettere alla prova Valentina M. e per questo vuole far entrare una nuova dama. Il parterre però è contro di lui e l’idea è che sia solo una scusa per avere dalla sua parte qualcuno, così almeno pensa Tina Cipollari. Anche Veronica Ursida è dalla parte di Valentina M. e continua a sostenere che la storia tra lei e Massimiliano è finita.

Leggi anche -> Tina Cipollari dieta | come sta la Vamp dopo cinque mesi FOTO

Veronica Ursida non ne vuole proprio più sapere e non vuole neanche più ballare con Massimiliano. Per Valentina M. quella dell’uomo è stata una grande mancanza di rispetto. Nel ballo con Erik, il cavaliere l’ha consolata e sembrerebbe che tra i due possa esserci un ritorno di fiamma. Erik, infatti, era il cavaliere che Valentina aveva frequentato prima di Massimiliano. Tinì è l’unica a pensarla in maniera diversa, per l’astrologa la prova di Massimiliano per Valentina è giusta e pensa che i due torneranno insieme. Per Valentina Autiero invece il comportamento di Massimiliano è davvero imbarazzante, in quanto non ha neanche consolato Valentina M. mentre piangeva durante il ballo. Quest’ultima, però, sembra essere molto convinta di chiudere la relazione con l’uomo, così ha detto a Maria De Filippi.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!