Stasera in tv – Le Iene Show: servizi e anticipazioni di oggi 27 febbraio

In questa serata, in tv si parlerà ancora del Coronavirus, ma il programma Le Iene Show arriverà a mettere in dubbio alcuni dei dati statistici diffusi: anticipazioni e video promo della puntata.

L’appuntamento di questa sera in tv con Le Iene Show sarà condotto dal trio maschile Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma. Si preannuncia una puntata ricca di sorprese, soprattutto per quanto riguarda le statistiche diffuse sull’emergenza Coronavirus.

Cosa accadrà su Italia 1 alle ore 21.25?

Scopriamolo insieme.

Le Iene Show: nella puntata di oggi quattro servizi esclusivi

Nello studio dove viene registrata la puntata di oggi di Le Iene Show, in linea con la decisione di Mediaset e in accordo con le indicazioni di contenimento della diffusione del Coronavirus, sarà assente il pubblico.

In compenso, i servizi in programma per oggi saranno davvero ricchi di sorprese per gli spettatori a casa. Il video dell’anteprima (in fondo all’articolo) mostra un’inchiesta sul Coronavirus che porterà a risultati inattesi. Secondo quanto si apprende da un segnalatore anonimo, infatti, il numero di contagiati sarebbe di gran lunga inferiore rispetto a quello riportato nelle statistiche ufficiali.

Come è possibile? Saranno Le Iene a svelare il mistero.

Altra inchiesta è quella legata alla cosiddetta mafia rurale.

Gaetano Pecoraro torna sull’argomento partendo dall’attentato all’ex presidente del parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci, miracolosamente scampato a un agguato.

Il giornalista Francesco Viviano, dopo aver pubblicato parte di alcune intercettazioni dei boss mafiosi, aveva espresso dei dubbi sulla veridicità dell’attentato. Nel servizio la iena dimostrerà che le intercettazioni pubblicate da Francesco Viviano non sono mai esistite.

La iena Alessandro Di Sarno farà un’intervista a tre con Fabrizio Scippa, Tony Colombo e Antonio Valenti.

I cantanti neomelodici si accusano a vicenda di essere stati raggirati.

Giulia Golia svela un documento inedito sul caso Vannini.

Attualmente è detenuto con l’accusa di omicidio Antonio Ciontoli, per la cui condanna la famiglia di Marco Vannini si è battuta (e si batte) con grande forza. Gli avvenimenti della notte in cui il giovane Marco morì, nonostante le assidue indagini della polizia, appaiono ancora non del tutto chiari.

