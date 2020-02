Siena, padre muore travolto da un’auto mentre accompagna i figli a scuola. La tragica vicenda è avvenuta questa mattina. L’uomo ha perso la vita di fronte ai propri bambini.





E’ avvenuto questa mattina, poco dopo le 8, il tragico incidente che ha visto coinvolto Alessandro Silvestri e che è costato la vita a quest’ultimo. L’uomo si stava recando a portare i propri figli a scuola quando è stato travolto da un’auto in una strada collocata all’ingresso del centro abitato del paese. Per la gravità delle ferite riportate, Silvestri è morto poco dopo in ospedale.

Siena, padre muore mentre accompagna i figli a scuola

Questa mattina stava accompagnando i propri figli a scuola, Alessandro Silvestri, 49 anni. E’ stato allora che l’uomo è stato travolto da un’auto che lo ha colpito in pieno. La violenza dell’impatto è stata tale che l’incidente gli è costato la vita. La tragedia è avvenuta in provincia di Siena e precisamente ad Abbadia San Salvatore.

Subito dopo l’impatto, il conducente alla guida del veicolo si è fermato a soccorrere il 49enne e ha prontamente chiamato i carabinieri e il 118 assieme ad un passante che ha assistito alla scena.

In queste ore le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica di quanto possa essere accaduto. Secondo le prime indicazioni, l’uomo si trovava sul bordo della strada. Alessandro accompagnava i propri figli in quel momento a prendere lo scuolabus e si era fermato a buttare la spazzatura. E’ stato a quel punto che sarebbe avvenuto il violento impatto.

L’uomo alla guida del veicolo ha dichiarato di non aver visto il 49enne. Subito dopo l’arrivo dei soccorsi, Alessandro è stato trasportato, tramite l’elisoccorso, all’ospedale di Siena. Vani sono risultati purtroppo gli sforzi per salvarlo. L’uomo è morto poco dopo per le gravi ferite riportate nel violento impatto con il veicolo.

La Procura di Siena indaga in queste ore sul reato di omicidio stradale.