Serena Enardu | svela il problema fisico | “È successo durante il GF”

La bella Serena Enardu è alle prese con un inconveniente di natura fisica e molto personale. “È sorto quando ero nella casa del Grande Fratello Vip 4”.

Il tira e molla di Serena Enardu e Pago all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 4’ è finito. Ed ora con tutta probabilità ne comincerà uno nuovo all’esterno, nonostante in questi primi giorni di libertà riacquisita entrambi sembrano rilassati e felici.

La loro unione ha portato a qualche problema con gli altri concorrenti del reality show, al punto da far finire entrambi in nomination. Cosa che poi è costata a Pago ed alla Enardu il taglio decretato dal televoto. Adesso però c’è qualcosa di più serio da affrontare, ovvero constatare a quale rapporto di maturità sia giunta la loro relazione.

Serena Enardu: “Il problema è sorto all’interno della casa del GF Vip 4”

Nel frattempo proprio Serena Enardu ha ricominciato a coltivare la propria fanbase, svelando su Instagram di un qualcosa che le è capitato proprio in occasione della sua partecipazione al ‘Grande Fratello Vip 4’. “Quando mi trovavo nella casa ho avuto un piccolo problema al naso. Si tratta di una infezione che è sopraggiunta a causa della troppa esposizione all’aria condizionata. Con mia sorella Elga sono stata dall’otorino per un consulto. Lì si sta spesso al chiuso, e quando capita di uscire fuori, lo sbalzo termico a cui si è esposti è eccessivo. Mi si è irritato tutto il naso”. Ma non si tratta di nulla di grave e lei stessa ha provveduto a rassicurare i propri followers.

