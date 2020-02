Serena Enardu indossa la mascherina, i fans si arrabbiano

Serena Enardu si è fatta fotografare con la mascherina per proteggersi dal Coronavirus. I fans mostrano la loro rabbia sui social per l’allarmismo che sta creando la ex gieffina.

Serena Enardu, ex tronista di Uomini e Donne, protagonista di Temptation Island Vip e del Grande Fratello Vip insieme al fidanzato Pago. Serena ha scritto un post sul suo profilo di Instagram, dove conta oltre 500 mila followers, sull’uso delle mascherine. Il post, però, non ha riscosso molto successo con i suoi fans.

Serena Enardu è ritratta in aeroporto con indosso una mascherina e ha scritto una lunga didascalia sotto al post: “So che questa non è la mascherina giusta e che dovrei usare quella FFp3 ma non l’ho trovata… tra vedere e non vedere ho preferito comunque indossarla! Oggi la cercherò a Cagliari perché dovrò viaggiare spesso. Anzi se sapete dove le vendono scrivetelo qui sotto tra i commenti, può essere utile a tanti. Non so cosa pensare e non voglio stressarmi ma credo che non sia un gioco e quindi seppur sbagliando mi proteggo. Non mi costa niente… Senza allarmismi e senza esagerare credo che sia giusto fare attenzione!“.

La rabbia dei fans per il post di Serena Enardu

Il commento di Serena non è stato affatto apprezzato dai suoi followers ed ha ricevuto moltissimi commenti negativi. In molti giudicano la ragazza perché sta indossando la mascherina al contrario, un altro commenta che ci si deve “informatevi bene, la mascherina usata nel modo sbagliato diventa ricettacolo di germi e quindi è controproducente“. Inoltre viene ricordato che la mascherina dovrebbe essere utilizzata solo da persone che presentano difficoltà respiratorie o che assistono persone con difficoltà respiratorie, come comunicato dal Ministero della Salute. “Infatti quella che indossi non serve a nulla e soprattutto in caso serve a chi sta male non a chi sta bene, vi fate allarmismo da sole e soprattutto mettete angoscia per niente agli altri“.

