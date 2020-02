Roma, bambino in carrozzina abbandonato da una donna in strada

Roma, bambino in carrozzina abbandonato da una donna in strada. Il piccolo è stato lasciato da solo durante l’ora di punta presso la Stazione Termini.





Un bimbo è stato abbandonato in strada a Roma, vicinissimo alla Stazione Termini. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso le immagini di una donna incappucciata e vestita di scuro che compiva il gesto.

Roma, bambino in carrozzina abbandonato da una donna incappucciata alla stazione

E’ stato abbandonato precisamente in via Principe Amedeo, a Roma, vicinissimo alla Stazione Termini, il bimbo che si trova ora affidato alle cure dei servizi sociali. Il piccolo è stato lasciato solo all’interno di una carrozzina, avvolto in una coperta, oggi nel tardo pomeriggio, quando la zona della stazione si anima di un via vai ancora maggiore rispetto alle altre ore della giornata.

Probabilmente, avendo la donna lasciato il piccolo in una zona così trafficata della città e affollata di persone, è possibile ipotizzare che si sia voluta assicurare che il bimbo fosse soccorso. Probabile allora che la donna sia stata spinta a compiere tale gesto a causa della sua condizione di indigenza. Sono state le telecamere di sorveglianza a mostrare le immagini di una donna incappucciata e vestita di scuro. Proprio lei avrebbe abbandonato la carrozzina, avendo al contempo una bambina di circa 3 anni in braccio.

Si sta procedendo in queste ore con le indagini volte a capire se vi sono stati testimoni e se la donna frequentava la zona e si era rivolta in passato ad associazioni assistenziali.

A trovare il bimbo abbandonato questo pomeriggio sarebbe stata una donna che passando avrebbe notato la carrozzina. Il piccolo dormiva all’interno. Subito dopo aver dato l’allarme, sono sopraggiunte le forze dell’ordine che hanno provveduto ad affidare il piccolo alle cure dei medici. Le condizioni del bimbo sono risultate buone, così come tutte le sue reazioni agli stimoli. Saranno a questo punto i servizi sociali a pensare alla sua assistenza.