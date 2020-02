Pechino Express 2020, pioggia di critiche su Vera Gemma: “Non sono rifatta”

La concorrente dell’edizione di Pechino Express 2020, Vera Gemma, è stata criticata molto e in tanti si stanno domandando se sia rifatta o meno.

Tra i concorrenti di Pechino Express 2020 Vera Gemma sta riscuotendo molto successo con il pubblico. Vera era in coppia con Asia Argento come ‘Le figlie d’arte‘, ma adesso è in coppia con Gennaro Lillio e sono ‘I sopravvissuti‘. Da quando la nuova stagione di Pechino Express è iniziata, con la conduzione di Costantino Della Gherardesca, si parla molto di Vera sui social network a causa del suo volto, che molti considerano ‘ritoccato‘.

Vera Gemma ha replicato alle critiche: “A parte le punturine di acido ialuronico, che posso o non posso aver fatto, non sono così rifatta. Ho un viso particolare. Ma anche se fossi rifatta, non saranno cavoli miei? Tutta questa grinta che le persone hanno nel condannare la mia chirurgia plastica, non potrebbero metterla per cose ben più umili per l’umanità?“. Vera è abituata al confronto col padre Giuliano Gemma e al peso del suo importante cognome. “Sono stata condannata senza pietà dall’ignoranza. Ti fanno sentire non all’altezza del confronto. ‘Ehi, ma lui era più bello’, ‘Ehi ma lui era più bravo’. E poi, quel poco che sono riuscita a fare con enorme fatica, secondo l’opinione comune lo facevo solo grazie al mio cognome. Sa che c’è? Ho imparato a non sentire più nulla“.

Vera Gemma, dunque non solo ha ammesso di aver subito delle procedure di chirurgia plastica ma, allo stesso tempo, ha anche affrontato il tema della grande difficoltà nel fare i conti con un padre così famoso nel corso della sua carriera. A Pechino Express 2020, attualmente, le coppie in gara sono ‘Le Top‘, Dayanne Mello e Ema Kovac, ‘I Wedding Planner‘ Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi, ‘I Gladiatori‘ Max Giusti e Marco Mazzocchi, ‘Le Collegiali‘ Nicole Rossi e Jennifer Poni, ‘Gli Inseparabili‘ Valerio Salvatori e Fabrizio Salvatori, ‘Mamma e figlia‘ Soleil Sorge e Wendy Kay, ‘I palermitani‘ Annandrea Vitano e Claudio Casisa e ‘I sopravvissuti‘ Vera Gemma e Gennaro Lillio.

