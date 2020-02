Papa indisposto, salta le confessioni del clero – VIDEO

Papa Francesco questa mattina ha dovuto saltare le confessioni del clero previste dalla liturgia penitenziale di inizio Quaresima.

A causa di una indisposizione improvvisa, il Santo Padre Papa Francesco è stato costretto a saltare il primo appuntamento di questo inizio Quaresima. Oggi, infatti, a San Giovanni Laterano erano previste le confessioni del clero, atto previsto dalla liturgia penitenziale. La conferma della mancata presenza del Pontefice all’appuntamento è stata data ad ‘Ansa’ dalla Sala Stampa Vaticana.

Leggi anche ->Papa Francesco d’accordo con Giovanni Paolo II: “Il celibato è una grazia”

Il direttore della Sala Stampa Matteo Bruni ha infatti dichiarato: “Effettivamente non andrà in Laterano”. Quindi ci ha tenuto a precisare che non si tratta di nulla di grave: ” una lieve indisposizione, per cui ha preferito restare negli ambienti vicini a Santa Marta. Gli altri incontri procedono regolarmente”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI