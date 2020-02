Nadia Borzak: chi è la cantante nipote di Gabriella Ferri

Chi è Nadia Borzak, la cantante nipote di Gabriella Ferri: carriera e curiosità, l’eredità della nonna e la partecipazione a The Voice of Italy.

Cantante della Roma popolare, Gabriella Ferri morì tragicamente il 3 aprile 2004, cadendo dal balcone della sua casa di Corchiano, in provincia di Viterbo.

Suicidio o tragica fatalità, la sua morte non è mai stata chiarita. Difficile pensare anche a un’erede artistica della cantante. Quello che è certo è che la nipote Nadia Borzak prova a seguire le sue orme.

Carriera e curiosità su Nadia Borzak, erede di Gabriella Ferri

Nel 2015, la giovane cantante romana ha partecipato, seppur con scarsa fortuna, al talent show ‘The Voice of Italy’, presentando alle Blind Auditions un brano della nonna, ‘Remedios’. Non ha convinto i giudici, ma in quell’occasione ha confidato di aver avuto alcuni problemi personali, legati proprio alla morte della nonna, avvenuta quando aveva appena 10 anni.

“Ho lasciato la musica perché era sintomo di dolore” – questo il suo racconto – “In seguito al mio disagio ho provato con la droga leggera. Poi piano piano mi sono affacciata su quelle che erano le droghe più pesanti. Sono andata in Grecia per la riabilitazione in un monastero e da lì ho ricominciato a cantare”. La cantante ha iniziato giovanissima a suonare il pianoforte, mentre a 7 anni già cantava. Ha inciso un disco diversi anni fa e intanto porta in giro anche le canzoni della nonna dal vivo.