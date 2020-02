Sailor Moon, la mostra strabiliante arriva in Italia: date e cosa sapere

Fan di Sailor Moon drizzate le orecchie perché l’eroina vestita da marinaretta sta per arrivare in Italia, precisamente a Torino per una mostra pazzesca al Mufant.

Il Museo del Fantastico e della Fantascienza di Torino ha appena mandato online una notizia che ha fatto letteralmente drizzare i capelli in testa a tutti i fan del mondo manga. Ci sarà infatti una mostra dedicata proprio a Sailor Moon, l’eroina dei fumetti e del cartone animato che, tanti 30enni hanno assolutamente amato e adorato. L’appuntamento è per il mese di giugno, ma per ora non sappiamo molto in merito a cosa ci sarà dentro la mostra. Sicuro una statua, perché lo hanno annunciato gli organizzatori, ma di cosa vedremo nelle sale del Mufant non abbiamo spoiler! Vediamo però di mettere “nero su bianco” ciò che sappiamo oggi di questa mostra.

L’annuncio del Mufant sulla mostra di Sailor Moon

Sulla pagina Facebook del Mufant di Torino è infatti comparso un post che recita: “Iniziamo il 2020 all’insegna di Sailor Moon e, come sempre, del Fantastico! Sabato alle 15,30 inauguriamo la statua con una conferenza e il 5/6/7 giugno – in occasione di “Loving the Alien Fest” – inaugureremo la mostra sui 25 anni di Sailor Moon in Italia. È proprio il caso di dirlo, come canta Cristina D’Avena nella prima sigla italiana: Sailor Moon, sei Fantastica!”.

Quando è nata l’eroina vestita da marinaretta?

E quindi i mesi di giugno saranno all’insegna del “potere della luna” e dell’eroina nata nei primi anni ’90 per mano di Naoko Takeuchi. Si trattava di un manga di genere maho shojo e il nome deriva proprio dall’abito della protagonista che è la divisa di una marinaretta, rielaborazione della divisa scolastica femminile obbligatoria in Giappone. Noi abbiamo conosciuto Sailor Moon come un adattamento animato che è arrivato in tv per circa 200 episodi. Chiaramente da questo boom sono arrivati anche moltissimi prodotti di merchandising di grandissimo successo, dai pupazzi o portachiavi arrivando anche ai costumi da cosplay che ormai impazzano in tutto il mondo.

Quando l’abbiamo vista in tv in Italia?

Nel nostro paese ricordiamo che il cartone animato fu mandato in onda da Mediaset, su tutti e tre i canali, dal 1995 al 1997, ma le repliche vanno in onda a tratti ancora adesso su Italia 1 di tanto in tanto. L’anime remake Pretty Guardian Sailor Moon Crystal è stato invece trasmesso su Rai Gulp fra il 2016 e il 2017.