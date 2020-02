Manuela Savini Bertè: chi è la nipote di Mia Martini

Nipote della cantante Mia Martini e figlia di Leda, Manuela Savini Bertè porta avanti il ricordo e la memoria della zia, ecco chi è.

Figlia di Leda, Manuela Savini Bertè è una delle nipoti di Mia Martini e forse colei che più di tutte tiene viva la storia personale e artistica della zia morta suicida.

Membro del comitato direttivo di “Associazione Minuetto – Mimì​ Sarà”, la nipote delle cantanti Mia Martini e Loredana Bertè fa la mamma a tempo pieno ed è appassionata di radio.

Il ricordo di Mia Martini da parte di Manuela Savini Bertè

“Io non ho mai visto una persona triste e cupa, come la dipingono tante volte”, il ricordo che la giovane donna ha della zia in un’intervista rilasciata ad All Music Italia. Manuela Savini Bertè racconta il suo personale ricordo della zia: “Al contrario, lei era molto allegra e molto ironica, inoltre era una grande professionista”. Quindi aggiunge: “Mi ritengo molto fortunata, perché posso ascoltarla ancora sia nei video che nella sua musica”.

I ricordi si fanno più personali: “Quando viveva a casa mia, ricordo che la ascoltavamo da dietro la porta mentre provava. Poi andava a comprare la pizza per me e le mie sorelle. Purtroppo non ho potuto viverla troppo a lungo, perché quando lei è scomparsa avevo solo 18 anni”.