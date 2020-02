Johnny Depp frasi shock sull’ex moglie: “Bruciamola e affoghiamola”

Il ‘Sun’ ha pubblicato alcuni dei messaggi che Johnny Depp ha scritto ad un amico nel 2013. In questi l’attore suggeriva di uccidere l’ex moglie.

Nel corso della nuova udienza sul divorzio tra Johnny Depp e Amber Heard sono emersi in aula alcuni dei messaggi che il noto attore hollywoodiano ha mandato a novembre 2013 all’amico Paul Bettany. In alcuni di questi emergeva la volontà dell’attore di uccidere la moglie. Probabilmente si trattava di sproloqui durante una serata in stato psicofisico alterato dall’alcol, ma le parole utilizzate lasciano davvero basiti.

Leggi anche ->Nuova fiamma per Johnny Depp, è la bellissima ballerina Polina Glen – VIDEO

Da tempo è noto che il rapporto tra Amber e Johnny non era idilliaco. Nel 2016 fece scandalo la denuncia dell’attrice che chiese il divorzio accusando il marito di violenze fisiche. Accuse per le quali Johnny ha denunciato la moglie per diffamazione, chiedendo un risarcimento di 50 milioni di euro. Recentemente il protagonista de ‘I Pirati dei Carabi‘ ha anche accusato l’ex moglie di averlo aggredito prendendolo a pugni in faccia.

Leggi anche ->Johnny Depp accusa l’ex moglie di averlo “picchiato con due pugni in faccia”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Johnny Depp, frasi shock sull’ex moglie

In uno di questi messaggi, riportato dal tabloid ‘The Sun‘, Jhonny Depp scriveva: “Bruciamo Amber. Affoghiamola prima di bruciarla! Poi scop***ò il suo cadavere carbonizzato per essere sicuro che sia morta”. In altri messaggi viene confermata la spirale depressiva in cui l’attore hollywoodiano era entrato nel 2014: “Smetterò sul serio di bere. Ho bevuto tutta la notte prima di prendere Amber per volare a Los Angeles domenica scorsa… Amico, è stato brutto”. E ancora aggiungeva: “Non ho mangiato per giorni… polveri… mezza bottiglia di whiskey, un migliaio di red bull e vodka, pillole, due bottiglie di champagne sull’aereo e cosa ottieni?? Un inhun arrabbiato e aggressivo in un fott*** blackout, che urla oscenità e insulta chiunque si avvicini. Ho chiuso”.