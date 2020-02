Grande Fratello Vip, l’amara confessione di Valeria Marini – VIDEO

L’amara confessione di Valeria Marini al Grande Fratello Vip dopo la lite con Antonella Elia: “Piango perché non voglio subire le mani addosso”.

Caos nella Casa del Grande Fratello Vip dopo l’ingresso di Valeria Marini. L’ex star del Bagaglino, infatti, era già intervenuta quest’anno come ospite per discutere con Rita Rusic ed era tornata una seconda volta per un confronto con Antonella Elia.

Eccola ora entrare nella Casa e litigare con Antonella Elia, che la accusa: “Tu sbraiti come un’oca”. La Marini non si è fatta intimidire e le ha detto: “Certi sguardi e certe minacce a me non li fai”.

La showgirl dopo l’ennesimo affondo è scoppiata a piangere e successivamente ha svelato il motivo. Infatti, dopo essere uscita in giardino con Paolo Ciavarro, Licia Nunez e Zonzo, ha motivato le sue lacrime: “Mi va di piangere perché non voglio subire le mani addosso, le ho subìte in passato ed ora non mi va di subirle pubblicamente”.