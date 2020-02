Grande Fratello Vip, lite tra Antonella Elia e Valeria Marini: “Oca imbecille”

Il ritorno di Valeria Marini al Grande Fratello Vip ha portato ad un primo scontro con Antonella Elia: le due hanno dato vita ad un teso scontro verbale.

Che l’ingresso definitivo di Valeria Marini nella casa del Grande Fratello Vip avrebbe portato a situazioni di tensione e a qualche scontro lo si sapeva sin dall’inizio. L’ex star del Bagaglino, infatti, era già intervenuta quest’anno come ospite per discutere con Rita Rusic ed era tornata una seconda volta per un confronto con Antonella Elia. Questa, infatti, ne aveva parlato male con Antonio Zequila e la Marini aveva voluto affrontarla vis-a-vis.

Per l’occasione Alfonso Signorini aveva previsto un ingresso temporaneo di Valeria nella casa, durato all’incirca una settimana. Venerdì scorso, però, il conduttore ha pensato bene di riportare la vip all’interno della casa più spiata d’Italia. Il carattere della showgirl ed il fatto che ci sia ancora una forte tensione tra lei e la Elia sono elementi che potrebbero catturare l’attenzione del pubblico.

Grande Fratello Vip, lite tra la Marini e la Elia

Il conduttore ci ha visto lungo. Dopo qualche giorno di calma apparente, infatti, l’astio tra le due showgirl è emerso con decisione. Tutto è iniziato quando Valeria Marini stava parlando con alcuni inquilini ed ha lanciato qualche frecciata nei confronti della rivale, chiamandola “Baby Jane” e “Bambola assassina“. La Elia, che non è nuova a litigi nella casa, ha preso spunto da quei nomignoli per iniziare un litigio: “Sei impazzita? Stai dando i numeri? Guarda che ti vengo vicina e ti zittisco di brutto”.

Valeria, però, ha negato che quei nomignoli fossero riferiti a lei e le ha risposto: “Soffri di manie di protagonismo”, al che Antonella ha rincarato la dose: “Tu sbraiti come un’oca”. La Marini non si è fatta intimidire e le ha detto: “Certi sguardi e certe minacce a me non li fai”. L’atmosfera si stava surriscaldando, ma Valeriona ha deciso di darci un taglio e si è allontanata per andare al confessionale.