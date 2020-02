Giulia De Lellis chiede aiuto in piena notte, cosa le è successo

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia De Lellis, è tornata ad essere protagonista sul suo profilo Instagram: la richiesta ai propri followers

Giulia De Lellis continua a far parlare di sè. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è tornata a parlare dei suoi racconti privati attraverso il proprio profilo Instagram dopo una giornata trascorsa con le sue nipotine Penelope e Matilde. Insieme ad una delle sue compagne di sempre, la ragazza era pronta per visionare un film. E così è arrivata la richiesta ai propri followers: ma cosa sarà successo?

Giulia De Lellis, la richiesta su Instagram

La stessa influencer ha cercato un aiuto ai propri followers: ‘Ragazzi ho fortemente bisogno del vostro aiuto. Io e Ila siamo in casa e abbiamo voglia di vedere un film pazzesco, però non abbiamo ancora la rete Wifi in casa’, la richiesta durante la notte. Così poi spiega che a causa della linea internet non sa se sia o meno possibile il suo cellulare all’ultima generazione con il televisore tramite un classico cavo USB. Alla fine l’ex corteggiatrice non è riuscita a risolvere il problema tecnologico nemmeno con l’aiuto dei propri followers: “Niente raga, devo ammettere il fallimento”.