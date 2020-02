Gino Castaldo è un noto giornalista e critico musicale, con un’enorme passione per tutto ciò che ha a che fare con le note. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Chi dice Gino Castaldo dice passione per la musica. Il noto giornalista e scrittore è uno dei più quotati critici musicali italiani, da sempre interessato a tutto ciò che accade nel mondo delle note. Ma ama spaziare in diversi ambiti e ha all’attivo anche la conduzione di molti programmi radiofonici. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Gino Castaldo

Gino Castaldo è nato a Napoli il 20 ottobre 1950 sotto il segno zodiacale della Bilancia. Da sempre amante della scrittura e della musica, negli anni è riuscito a unire le sue due grandi passioni intraprendendo una carriera di successo come giornalista e critico musicale. Tra le tante e importanti testate con cui collabora vale la pena di citare La Repubblica (fin dalla sua fondazione); per molti anni, inoltre, ha diretto il suo supplemento Musica! e ha curato numerose iniziative del gruppo l’Espresso.

Anche in televisione Gino Castaldo è stato autore di numerosi programmi dedicati alla musica – uno degli ultimi è Una storia da cantare, condotto da Bianca Guaccero. Ma è probabilmente in radio che ha dato il meglio di sé come timoniere di molti programmi su Rai Radio 3, Radio Capital e Rai Radio 2 (dove con Ema Stokholma si è occupato anche delle dirette radiofoniche dei Festival di Sanremo 2018, 2019 e 2020).

Quanto alla vita privata, Gino Castaldo non ha mai voluto parlare e al riguardo abbiamo infatti pochissime notizie, desumibili principalmente dal suo profilo Instagram. Sappiamo che si è sposato nel 2016 con Mary Cavallaro, giovane press agent con la quale è comparso in molte foto social e che all’inizio del 2020 lo ha reso papà del piccolo Arturo. Oggi Castaldo vive a Roma, dove si è trasferito da giovane per inseguire il sogno di diventare giornalista. Last but not least, è un grande tifoso della Roma.

