Franco Califano è stato uno dei cantautori più noti e apprezzati del panorama italiano e non solo. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Alzi la mano chi non ha mai sentito parlare di Franco Califano. Il grande cantautore è stato uno degli artisti più noti e apprezzati del panorama musicale nazionale e non solo. Grazie alla sua inconfondibile voce e al suo smisurato talento (anche come compositore e paroliere), ha saputo conquistare il cuore di milioni di persone che l’hanno seguito negli anni con tanta stima e affetto. Senza dimenticare i trascorsi di playboy della Dolce Vita romana negli anni Sessanta. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Franco Califano

Franco Califano, alias il Califfo, nasce a Tripoli, in Libia, il 14 settembre del 1938 in una famiglia di origini campane. Dopo le scuole dell’obbligo comincia a scrivere poesie e poi testi di canzoni, sperimentando diversi generi musicali sulla spinta di un’insaziabile curiosità. Non a caso raggiunge la popolarità prima come paroliere che come cantautore.

Tra i tanti capolavori scritti da Califano per autori famosi basti citare Minuetto, La nevicata del ’56, Il guerriero per Mia Martini; La musica è finita, Una ragione di più, Sto con lui per Ornella Vanoni; Le ali della gioventù, Che strano amore, Un po’ di te per Caterina Caselli, Questo nostro grande amore per Fred Bongusto, Un grande amore e niente più per Peppino di Capri.

Negli anni ’70 Franco Califano decide di dedicarsi alla carriera da cantante: nel 1976 pubblica l’album Tutto il resto è noia, che vende oltre un milione di copie e contiene brani – Tutto il resto è noia, Me ‘nnammoro de te, Bimba Mia – che diventano i suoi “cavalli di battaglia”.

Per quanto riguarda la vita privata, Franco Califano ha conosciuto alti e bassi, alternando momenti di grande successo e assoluta miseria. E’ stato tra l’altro accusato di traffico di stupefacenti ed è stato colpito da diverse malattie. Ha avuto tante donne, quasi sempre ricche e bellissime, e anche una figlia che ha abbandonato da piccola (solo una volta adulta è riuscita ad instaurare un rapporto con lui). Non a caso ha pubblicato diversi Manuali d’amore tra cui Il cuore nel sesso, in cui racconta le sue esperienze erotiche giovanili e dispena consigli. E’ venuto a mancare il 30 marzo 2013 all’età di 74 anni per arresto cardiaco.

