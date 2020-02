Filippo Magnini assolto per doping: “Come aver vinto un mondiale”

L’ex campione del nuoto azzurro Filippo Magnini assolto per doping dal TAS di Losanna: “Come aver vinto un mondiale”.

“Mi sembra di aver vinto un altro Mondiale, sono felicissimo”, questo il commento di Filippo Magnini a Radio Capital dopo l’assoluzione dalle accuse di doping.

L’ex campione del nuoto italiano era indagato dalla Nado Italia (National Antidoping Organization) e lo scorso 30 ottobre era stato chiamato a prestare testimonianza per le accuse di violazione del codice internazionale Wada.

Assolto dalle accuse di doping Filippo Magnini: la sua esultanza

Per lui l’accusa chiedeva otto anni e invece la squalifica fu di 4 anni. Magnini, icona del nostro sport, è stato riconosciuto colpevole di aver violato l’articolo 2.2 del codice Wada (uso o tentato uso di sostanze dopanti). Oggi il Tas di Losanna ha assolto Filippo Magnini, annullando la squalifica a 4 anni per doping. Per l’ex nuotatore è una grande vittoria.

Ha sottolineato all’Ansa: “Ho vinto, ho sognato e aspettato che la verità venisse fuori: quel giorno è arrivato e ora sono la persona più felice del mondo”. Poi lancia un messaggio: “Non mollare mai se avete ragione la verità viene fuori, le cose possono funzionare. Il vostro capitano è tornato, può succedere di tutto”.