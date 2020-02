Federica Pellegrini, scatto bollente: il dettaglio da sogno

Ancora uno scatto davvero bollente per la campionessa italiana di nuoto, Federica Pellegrini: la sua foto ha mandato in tilt i propri followers

La campionessa italiana di nuoto, Federica Pellegrini, è sempre molto attiva sul proprio profilo Instagram. Ancora una volta la nuotatrice, dal fisico scultoreo, ha postato un nuovo scatto davvero bollente che ha regalato ai propri followers. Questa volta Federica ha mandato in tilt i fans con un’inquadratura dall’alto davvero bollente con un dettaglio da sogno che ha riscosso molto successo tra i suoi fans.

Federica Pellegrini, svelato il dettaglio

La sua inquadratura dall’alto ha ricevuto numerosi commenti e il suo dettaglio ha scatenato i più curiosi. La campionessa si è fatta un selfie con le mutande color carne che hanno così incuriosito sempre di più i propri followers. Federica è una delle sportive più amate dagli italiani: ora con i suoi scatti bollenti viene apprezzata non soltanto per i suoi trionfi in acqua.