Enrica Pintore, chi è: carriera e curiosità sull’attrice

Carriera e curiosità sull’attrice Enrica Pintore: chi è la protagonista della serie Il paradiso delle signore, che ha partecipato anche a Miss Italia.

Classe 1985, Enrica Pintore è nata a Nuoro, ma è cresciuta a Ottana, un piccolo comune di provincia. Ottenuta la maturità scientifica si è poi laureata in Lingue e Letterature Straniere all’Università degli Studi di Firenze, nel 2008.

Successivamente, si iscrive poi alla scuola di recitazione Il Cantiere Teatrale di Roma. Da giovanissima, nel 2003, entra nelle venti finaliste di Miss Italia, presentandosi con il titolo di Miss Sasch Modella Domani Sardegna e vincendo la fascia di Miss Cotonella.

Chi è l’attrice e modella Enrica Pintore

Il suo debutto televisivo è nel 2006, nel quiz show Tutto per tutto, condotto da Pupo. Successivamente, entra a far parte del cast di alcune serie televisive, come I Cesaroni, Don Matteo e Donna detective, apparendo in alcuni episodi. Arriva anche in finale a ‘Veline’, ma non vince il concorso. L’anno dopo, nel 2009, conduce il programma multimediale Codice segreto, che va in onda sul sito di Mediaset. Sempre nel 2009, diventa una delle “professoresse” del gioco L’eredità.

Per diversi anni consecutivi è testimonial delle campagne pubblicitarie di alcune aziende di telefonia. Recita in diverse pellicole, come Luigi Pirandello, Luigi Pirandello – Una vita impossibile, 10 regole per fare innamorare, Il ragazzo della Giudecca. Fa inoltre parte del cast di una sitcom per bambini. Infine, nel 2018 entra nel cast della soap opera di Rai 1 Il paradiso delle signore, nel ruolo di Clelia Calligaris, che le porta particolarmente fortuna.