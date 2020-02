Emanuel Caserio, chi è: carriera e curiosità sull’attore

Chi è Emanuel Caserio: carriera e curiosità sull’attore che interpreta il ruolo di Salvatore Amato ne Il Paradiso delle Signore.

Classe 1990, nato a Latina, Emanuel Caserio è un giovane attore italiano, che si è fatto conoscere dal grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Salvatore Amato ne Il Paradiso delle Signore.

Dopo aver completato i suoi studi presso varie scuole ed accademie di recitazione, intraprende la carriera prima teatrale e televisiva, prendendo parte a diverse fiction.

Carriera e curiosità sull’attore Emanuel Caserio

Tra queste ricordiamo “Squadra Antimafia 7”, “Il commissario Rex 7” ed “Un medico in famiglia”. Ottiene anche ruoli cinematografici in pellicole importanti come “I ponti di Sarajevo”, presentato al Festival di Cannes 2014 e “Io e Lei”, di Mariasole Tognazzi. Interpreta anche ruoli più leggeri, come il ruolo di Luca nel film ‘Forever Young’ di Fausto Brizzi.

Ma è appunto con ‘Il Paradiso delle signore’ che entra quotidianamente nelle case degli italiani. Ha spiegato in un’intervista a Vanity Fair: “All’inizio avevo il terrore, mi dicevo ‘tanto non ce la farò’. Dovevo fare un dialetto diverso dal mio, girare dodici scene al giorno, ricordare tante battute. Il cervello si auto-programma in base alle difficoltà che trova. Ad aiutarmi è stato, soprattutto, l’affiatamento: lavorare in un gruppo di bravi attori non capita sempre e siamo stati molto fortunati a trovarci. Con queste persone dovrai convivere per un anno, le vedrai dalle 7 del mattino alle 7 di sera”.