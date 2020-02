Michele Uva, vice presidente del comitato Uefa, ha espresso le sue preoccupazioni per il Coronavirus e invita la Confederazione europea a non sottovalutare l’emergenza.

Il pericolo del Coronavirus rischia di fermare il calcio. Dopo la giornata di campionato di serie A con quattro partite su sei rinviate, in particolare al Nord e al Centro. Anche dal campionato di serie C fino ai campionati giovanili sono previsti rinvii o partite a porte chiuse.

Il vicepresidente del comitato Uefa, Michele Uva, ha rilasciato una dichiarazione: “Cerchiamo di non fermarci, il percorso sportivo verrà bloccato solo se la situazione dovesse precipitare”, così ha detto a Rai Radio1 Sport. Anche in Europa, che a Roma giocherà tre gare della fase a gironi più un quarto di finale. “Siamo in una fase d’attesa, monitoriamo Paese per Paese, il calcio deve seguire le indicazioni governative dei singoli Stati“.

Coronavirus, le parole del vicepresidente Uefa

Il vicepresidente Uefa Uva ha parlato anche della riforma del fuorigioco, che potrebbe introdurre nuovamente il concetto di ‘luce’ tra attaccante e ultimo difensore, iniziativa appoggiata anche dal dirigente Fifa Arsene Wenger: “È importante che le norme facilitino l’arbitro e creino meno discussione possibile. Se la direzione è questa, noi come Uefa siamo assolutamente d’accordo al ritorno della regola della ‘luce’ fra attaccante e difensore“.

