Coronavirus Italia | 5mila euro per una mascherina | numerosi sequestri

News Coronavirus Italia sequestri a raffica di mascherine, gel, guanti ed altro materiale venduto in maniera abusiva ed a prezzi folli.

Quella del Coronavirus Italia è una situazione presto degenerata in psicosi di massa. Ed in alcuni casi in maniera ingiustificabile ed esagerata. Questo dà adito purtroppo ad alcuni disonesti di lucrare sul momento di difficoltà avvertito da tanti.

La Guarda di Finanza di Torino ha portato a termine una operazione culminata nel sequestro di un integratore alimentare spacciato come efficace rimedio contro il Coronavirus. Il prodotto era venduto su eBay al prezzo di 29 euro millantando presunte proprietà di difesa del sistema immunitario. Le Fiamme Gialle assicurano di stare monitorando per portare alla luce e stroncare altri eventuali illeciti legati alla situazione Coronavirus Italia. Posti sotto sequestri numerosi kit di mascherine, guanti, gel e salviette che erano venduti a prezzi folli sempre sul web, con i relativi profili oscurati. Si tratta in tutti i casi di semplici accessori clinici reperibili per qualche euro in condizioni normali.

