Coronavirus, isolato il ceppo italiano all’Ospedale Sacco

I ricercatori dell’Ospedale Sacco di Milano hanno isolato il ceppo italiano del Coronavirus. Ecco gli ultimi “numeri” della pandemia che tiene il mondo col fiato sospeso.

I ricercatori dell’Ospedale Sacco di Milano hanno finalmente isolato il ceppo italiano del coronavirus: ad annunciarlo è il professor Massimo Galli, direttore dell’Istituto di Scienze biomediche, illustrando i risultati del lavoro di ricerca che procede senza sosta da domenica. La squadra, coordinata dalla professoressa Claudia Balotta, è composta dalle ricercatrici Alessia Loi, Annalisa Bergna e Arianna Gabrieli, unitamente al collega polacco Maciej Tarkowski e al professor Gianguglielmo Zehender.

“Abbiamo isolato il virus di 4 pazienti di Codogno”, spiega il professor Galli sottolineando che “siamo riusciti a isolare virus autoctoni, molto simili tra loro ma con le differenze legate allo sviluppo in ogni singolo paziente”. L’importante scoperta consentirà ai ricercatori di “seguire le sequenze molecolari e tracciare ogni singolo virus per capire cos’è successo, come ha fatto a circolare e in quanto tempo”. Lo step successivo prevede lo sviluppo di anticorpi e, quindi, di vaccini e di cure da parte dei laboratori farmaceutici.

Il bilancio aggiornato dell’emergenza Coronavirus

Sale intanto il bilancio dell’emergenza Coronavirus. “Tre nuovi decessi vengono comunicati dalla Lombardia: si tratta di persone ultraottantenni, due di 88 e una di 82. Tutte con quadro clinico delicato e importante”, ha riferito il Commissario straordinario all’Emergenza Coronavirus Angelo Borrelli durante il punto stampa nella sede della Protezione Civile. “I contagiati sono a quota 650”, ha precisato, mentre il totale delle persone guarite dalla sindrome del coronavirus è di 45. I morti sono purtroppo 17.

“Dalla regione Lombardia ci giunge notizia della guarigione di altre tre persone. Il totale dei guariti è salito a 40 in Lombardia. E coi 2 in Sicilia e i 3 del Lazio il totale sale a 45”, ha spiegato il Commissario. “Sono in arrivo oltre 35 mila mascherine per Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, stiamo procedendo con acquisti importanti, abbiamo individuato i fornitori e stiamo gestendo l’operazione dal punto di vista amministrativo”, ha poi chiarito Borrelli.

