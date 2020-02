Con l’epidemia del Coronavirus arrivata anche in Italia, il noto marchio di moda Fendi lancia la sua mascherina per proteggersi dai germi. Alla modica cifra di 190 euro.

Con l’emergenza internazionale dichiarata dall’OMS, c’è caccia alle mascherine chirurgiche e maschere protettive. Le farmacie italiane hanno quasi esaurito le mascherine e i gel disinfettanti. Non tutte le mascherine antivirus sono uguali però, perché per essere efficaci devono avere un filtraggio omologato.

I modelli conformi sono due: le mascherine FFP2 e FFP3, le prime trattengono particelle fino a 0.6 micron e hanno un’efficienza di filtrazione minima del 92%, le seconde sono addirittura superiori con percentuale di efficienza di filtrazione del 98%. Con l’esaurimento delle mascherine in molte farmacie, molti si sono rivolti al web per acquistarle e i prezzi sono lievitati. Una confezione da 5 pezzi di mascherine FFP3 costa 99,90 euro. Le FFP2 hanno un presso inferiore, ma comunque molto alto, con un pacco da 10 pezzi a 56€, a cui vanno aggiunti 18€ di spedizione. Ma la notizia più assurda arriva dal marchio di moda Fendi che ha messo a disposizione sul suo portale online un prodotto in seta al ‘modico‘ prezzo di 190€.

L’epidemia Coronavirus e i rincari sulle mascherine antivirus

Il panico generato dal temuto Coronavirus ha portato alcune mascherine, vendute normalmente a meno di un euro in farmacia, a costare oltre 20€. La nuova trovata è stata inaugurata da Fendi, che ha messo in vendita le sue mascherine griffate, il cui slogan recita: “Fendi e ti difendi“. Il prodotto è una normale mascherina alla cui estremità sono due elastici, con una superficie di seta protettiva con il celebre marchio.

