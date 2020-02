Belen Rodriguez, allarme Coronavirus: ha colpito anche la showgirl?

Belen Rodriguez si mostra sul suo profilo di Instagram con indosso la mascherina antivirus. Anche lei vittima del Coronavirus o è solo preda del panico?

Belen Rodriguez è l’ultima delle vip che sta apparendo in questi giorni con indosso la famosa mascherina contro il Coronavirus. Tra i tanti personaggi che su Instagram sono apparsi in video e foto con indosso la mascherina c’è Elisabetta Canalis, che si trova a Tokyo e Serena Enardu, che è stata criticata moltissimo perché nella foto che ha condiviso sposta la mascherina per fare una linguaccia, non rispettando chiaramente le norme di sicurezza.

Belen Rodriguez, fin’ora, non si era pronunciata sul Coronavirus. Oggi, però, ha postato una storia su Instagram mentre esce di casa con indosso la mascherina protettiva. Il commento: “La fine che abbiamo fatto…ma io non lo so“, una frase che è evidentemente sarcastica e ironica, per cercare di sdrammatizzare sulla situazione molto reale che si sta aggravando sempre di più in Italia. A volte, in situazioni così tragiche, adottare un atteggiamento ironico, può risollevare lo spirito. Così è stato fatto anche sotto alcune foto della modella argentina, dove un fan ha scritto: “Vogliamo una quarantena con te“, per complimentare la bellezza di Belen.

Visualizza questo post su Instagram ᵇʷ #B Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 25 Feb 2020 alle ore 2:37 PST

Coronavirus: la risposta delle star sui social

Sui social sono tantissime le foto di vip con le mascherine. Gwyneth Paltrow, in volo per Parigi, scrive: “In preda al panico? Pandemia? Propaganda?“. Alba Parietti commenta la situazione scrivendo: “Meglio prevenire che curare“, e ancora Cristiano Malgioglio: “Niente allarmismo ma tanta prevenzione specialmente quando ci mettiamo in viaggio“.

