Aurora Ramazzotti è una ragazza davvero impegnatissima. Tra il lavoro che le sta portando sempre maggiore successo, alla vita privata col fidanzato Goffredo Cerza. Ma nella vita di Aurora è molto centrale anche lo sport: da poco si è appassionata alla corsa e tra non molto parteciperà alla sua prima maratona. A seguirla nella sua impresa, l’amica di sempre Sara Daniele.

Aurora Ramazzotti è legata all’amica Sara Daniele da moltissimi anni. Come i loro famosi padri, Eros e il compianto Pino Daniele, provano un affetto davvero sincero l’una per l’altra. Le due sono legate da una splendida amicizia, hanno trascorso vacanze insieme e, quando non sono impossibilitate dagli impegni lavorativi, cercano sempre di vedersi. Le due si conoscono da piccolissime, grazie all’amicizia tra i loro padri, che hanno iniziato a lavorare nel mondo della musica nello stesso periodo e si conoscevano benissimo.

La partecipazione alla maratona e i rischi

Come ha annunciato da poco Aurora sui social, parteciperà tra non molto a una maratona. Ma, a quanto pare, non parteciperà da sola a questa impresa: a farle compagnia sarà anche Sara Daniele. Il pericolo sembra essere proprio la goffaggine di Sara, che la porta a cadere spesso. Compito arduo quello dell’amica Aurora che, come racconta nelle sue storie di Instagram, dovrà assisterla e aiutarla nella preparazione atletica, alla quale lei si sta già sottoponendo da tempo.

