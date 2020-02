Dove si trova il ristorante dello chef Yannick Alléno a Parigi dove si svolgerà la prova in esterna di Masterchef.

Dalle anticipazioni della puntata che andrà in onda domani su Sky Uno di Masterchef sappiamo che ci sarà una prova in esterna in una location pazzesca, Parigi. I concorrenti rimasti in gara, insieme ai giudici di Masterchef, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, voleranno infatti alla scoperta della cucina pluristellata dello chef Yannick Alleno, ma chi è questo rinomato chef. E soprattutto, dove si trova il suo ristorante?

Dove si trova il ristorante di Yannick Alleno

Il ristorante dello chef stellato Yannick Alleno si trova a Parigi, sugli Champs Elyséès e si chiama Le Pavillon. Ma non ha solo questo, infatti possiede anche il ristorante 1947 nell’hotel Cheval Blanc a Courchevel. Questi sono solo 2 dei 17 ristoranti che lo chef ha in giro per il mondo.

Chi è Yannick Alleno?

Ma chi è Yannick Alleno? 49 anni, pluristellato è un grandissimo chef che ha portato nuovamente alla ribalta la cucina francese dando ampio spazio soprattutto alle salse che, troppo spesso, vengono dimenticate. Proprio su questo delicato piatto ha lavorato insieme a Bruno Goussault e agli scienziati del Centre de recherce et d’ètudes sur l’alimentation di Parigi. La passione per la cucina nasce da piccolo perché, come ha raccontato lui stesso, i suoi genitori gestivano un piccolo bistrot nella banlieu di Parigi. Sia la mamma che la nonna hanno trasmesso a Yannick la passione per la buona cucina e la creatività così, quando aveva solo 8 anni lo chef ha capito che quella sarebbe stata la sua strada. Per lui l’importante è il territorio e il recupero di tutta la tradizione.

Cosa si mangia al ristorante di Yannick e quanto costa?

Se vi trovate quindi a Parigi e volete regalarvi una cena veramente di lusso, senza badare troppo alle spese, questo è ovvio, dovreste quindi proprio visitare il ristorante di Yannick Alleno, Le Pavillon. Potrete fare quindi un viaggio gastronomico. Il menù scelto per voi, al costo di 380 euro prevede svariati piatti come:

Gelatina di muggine rossa con vino di Borgogna

Ricci di mare e caviale aromatizzati con acqua di alloro

Ceviche moderno di muggine rossa con bergamotto

Foie gras d’anatra montata

Rapa cotta al vapore con olio d’oliva, condimento marinato con estrazione di aceto e sedano, salsa iodata di maionese e nocciole tostate

Crema pasticcera di pollame aromatizzata alla noce moscata

Puntarella e parmigiano reggianno, aglio affumicato ed erbe aromatiche

Carne di cervo arrosto aromatizzata alla vaniglia

Budino di funghi cremoso e caffè

Formaggio Fontainebleau fatto in casa con gelatina Viognier e germogli di abete fermentati

Se volete consultare il menù completo lo trovate qui!