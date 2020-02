Torna in vita dopo la morte | il cuore batte di nuovo 10 ore dopo

Una donna torna in vita dopo la morte, con la circostanza documentata da familiari e personale medico. Il suo cuore si è fermato per 10 ore.

Ha dell’incredibile l’esperienza vissuta da una donna che torna in vita dopo la morte. Il fatto è avvenuto a Stryzhavka, in Ucraina, con la protagonista di questa vicenda che si chiama Ksenia Didukh. Lei è una anziana di 83 anni, che i suoi familiari avevano rinvenuto apparentemente senza vita sul pavimento di casa sua.

Non c’era più battito cardiaco, come testimoniato dai parenti della donna che invece torna in vita dopo la morte. Ed anche i soccorsi sanitari allertati dai familiari di Ksenia hanno acclarato come non ci fosse più nulla da fare per salvarla. L’83enne sembrava proprio essere spirata. Ma all’improvviso, durante i preparativi per il funerale, l’anziana ha mostrato nuovamente la presenza di segni vitali. Il battito cardiaco si è ripresentato, e ben 10 ore dopo la scoperta del suo corpo esanime per terra.

Torna in vita dopo la morte: “Ho visto il paradiso”

Immediatamente la famiglia di Ksenia ha predisposto lo spostamento urgente della loro congiunta in ospedale. Qui poi la donna ha ripreso conoscenza, mostrandosi perfettamente in grado di comprendere quanto le stesse accadendo. Lei stessa ha sostenuto di avere visto il paradiso. E di avere parlato con suo padre, scomparso ormai molti decenni fa. “Mi ha chiamata, poi ho ripreso conoscenza”, la sua versione. E pure i medici confermano la vicenda, parlando di elettrocardiogramma piatto e di mancanza totale di battito. Ma senza alcuna apparente spiegazione poi i segni vitali della donna hanno ripreso a manifestarsi, assestandosi nella norma.

