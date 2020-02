Stasera in tv – Cr4 La Repubblica delle donne: ospiti di oggi 26 febbraio

Stasera in tv – Cr4 La Repubblica delle donne: ospiti di oggi...

Piero Chiambretti a Cr4, stasera in televisione, darà voce all’opinione di piccole donne… tutti i dettagli sulla serata e gli ospiti di oggi, 26 febbraio

Chiambretti a Cr4 La Repubblica delle donne questa sera in tv porterà temi controversi cercando di analizzarli da punti di vista poco notati eppure fondamentali, esattamente come riesce a fare con grande scaltrezza il genere femminile, da sempre.

Vediamo insieme chi saranno gli ospiti di Cr4 La Repubblica delle donne e gli argomenti che la trasmissione tratterà su Rete 4, a partire dalle ore 21.25.

Cr4 – La Repubblica delle (future) donne

Tornano stasera le piccole donne della Repubblica delle bambine che nello spazio a loro che, in apertura, strapperanno qualche risata al pubblico e introdurranno quelli che sono gli argomenti trattati in puntata. Seguiranno poi l’esibizione del cantante Bugo che si esprimerà anche sulla recente lite con Morgan, avvenuta sul palco dell’Ariston durante Sanremo 2020. Si esibirà anche Sofia Tornambene, vincitrice di X-Factor 2019.

Si tornerà sulla lite avvenuta durante la scorsa puntata fra Arturo Artom e Cristiano Malgioglio. Il produttore e amico di Morgan aveva affermato sul cantante:

“Morgan è un genio, quello che è successo a Sanremo è la poesia che vince su tutto. Quegli otto versi saranno ricordati tra 100 anni.”

Cristiano Malgioglio aveva risposto all’affermazione con sdegno:

“Si dovrebbe vergognare quando definisce Morgan un genio. Beethoven, Mozart quelli sono geni. Genio di che cosa? Mi dica una canzone di Morgan che noi tutti ci ricordiamo. Ma siamo impazziti? Non ho niente contro Morgan, ma quando dicono che è un genio, non è un genio.”

Piero Chiambretti a Cr4 ha cercato di sedare l’accesa discussione, ma Cristiano Malgioglio ha tagliato corto e abbandonato lo studio:



“Chiambretti quando si parla di musica mi deve lasciare parlare. Lei non ha capito un cacchio. Me ne vado via io.”

Non è certo se l’artista deciderà di lasciar correre e tornare nel programma, di cui rappresenta una figura centrale, tuttavia l’argomento verrà ripreso e si tornerà al dibattito assieme a Red Ronnie, Michele Monina e dj Aniceto.

L’emergenza Coronavirus sarà affrontata, come in tutte le trasmissioni di approfondimento, eppure partendo da presupposti differenti. Ciò che verrà analizzato è la psicosi alimentata dal terrorismo mediatico rispetto alla diffusione del covid-19 e le conseguenze economiche a cui potrebbe portare questa epidemia.

Il dibattito verrà condotto con Paolo Liguori, Vittorio Feltri, Diego Fusaro, Stefano Zecchi e Gianfranco Vissani.

Lo staff fisso aggiunge alla serata:

Iva Zanicchi

Francesca Barra

Lory Del Santo

il trio soprano Appassionante

Lidia Carew

Klaudia Pepa

Barbara Alberti (di ritorno dalla casa del Grande Fratello Vip)



