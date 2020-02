Simone Inzaghi, ancora una bella notizia: papà per la terza volta

La Lazio continua a volare, ma è in arrivo un’altra bella notizia per l’allenatore della compagine biancoceleste Simone Inzaghi: sarà ancora papà

Simone Inzaghi sarà papà per la terza volta: l’annuncio è arrivato dalla moglie Gaia Lucariello su Instagram. Proprio nel giorno del suo compleanno, la donna ha svelato di essere incinta. Sarà ancora un maschietto dopo Lorenzo, nato nel 2013: inoltre, lo stesso allenatore della Lazio ha avuto il primogenito Tommaso, nato dalla relazione con Alessia Marcuzzi.

Simone Inzaghi, l’annuncio di Gaia

La moglie del tecnico della Lazio ha postato su Instagram: “Oggi 26 Febbraio il giorno in cui sono nata condivido con voi questo momento che per me e’ un raggio di luce di tre anni molto difficili…Non avere paura….💙⭐️ #myspecialbirthday”, allegando un video molto emozionante. La coppia si frequenta da ben dieci anni, ma si sposato inel 2017.